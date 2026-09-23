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Регион
Опубликовано 23 сентября, 05:49

Угроза с воздуха: ВСУ бросили в масштабную атаку на 20 регионов России сразу 514 дронов

ПВО России за ночь уничтожила 514 беспилотников над 20 регионами России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 514 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями нескольких регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. В список вошли Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Орловская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Нижегородская, Смоленская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном и Татарстаном.

ПВО отразила атаку БПЛА над двумя городами и шестью районами Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА над двумя городами и шестью районами Ростовской области

А в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак пострадали восемь мирных жителей. За это время территория области подверглась 150 атакам.

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Андрей Бражников
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