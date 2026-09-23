Угроза с воздуха: ВСУ бросили в масштабную атаку на 20 регионов России сразу 514 дронов

Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 514 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями нескольких регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. В список вошли Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Орловская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Нижегородская, Смоленская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном и Татарстаном.

А в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак пострадали восемь мирных жителей. За это время территория области подверглась 150 атакам.