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Опубликовано 24 сентября, 10:07

От заводов до горючего: Мишенями ВС РФ стали важные объекты в 140 районах Украины

Минобороны РФ доложило об ударах по объектам ВСУ в 140 районах Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам ВСУ в 140 районах, включая хранилища дальнобойных беспилотников и места размещения иностранных наёмников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, целями также стали склады боеприпасов и топлива, энергетическая инфраструктура, задействованная в интересах украинской армии, и площадки с комплектующими для дронов большой и средней дальности.

В операции участвовали тактическая авиация, ракетные подразделения, артиллерия и ударные БПЛА. Кроме того, российское оборонное ведомство отчиталось о поражении пунктов временной дислокации украинских вооружённых формирований.

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Ранее Life.ru сообщал о групповых ударах по предприятиям украинского ВПК и объектам энергетики 23 сентября. По данным Минобороны РФ, в Киеве и области были поражены склад материалов для производства дронов и предприятие «Туканс». В Одесской области российские военные также атаковали три логистических центра, склад комплектующих для БПЛА и сухогруз, перевозивший, по информации ведомства, военные грузы.

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