«Фронт не брошу»: Казак Чип посмертно получил Героя России — он с группой держал село против тысячи бойцов ВСУ

Герой России Владимир Гавриленко с позывным Чип весной 2022 года с группой всего из шести бойцов удерживал позиции у Великой Камышевахи в Харьковской области, где им противостояли силы численностью более тысячи человек. За тот бой казака представили к высшей государственной награде, однако ехать в Москву за ней он отказался — не хотел оставлять своих бойцов на передовой.

«Я отказался ввиду того, что не могу подразделение оставить даже на три-четыре дня. <…> Фронт не брошу», — рассказывал Гавриленко в интервью в 2023 году.

Командиру казачьего отряда «Аксай» Гавриленко присвоили Героя России посмертно. Видео © Telegram/ Всероссийское Казачье Общество

Кубанский казак отправился в зону боевых действий весной 2022 года. Во время боя у Великой Камышевахи его небольшая группа прорвалась в населённый пункт, закрепилась и удерживала несколько улиц до подхода основных сил.

Через два дня после первого боя Гавриленко получил контузию при разрыве мины. После лечения он вернулся на передовую и возглавил сформированный казачий отряд «Аксай» в составе бригады «Дон».

Позже подразделение держало оборону на Кинбурнской косе. 12 июня 2024 года позиции попали под обстрел. Чип помогал выводить бойцов из-под огня, оказывал помощь раненым и организовывал их эвакуацию.

Ранее Life.ru рассказывал, что командир взвода казачьей разведбригады «Терек» Дмитрий Корнеев после тяжёлого ранения под Константиновкой лишился руки, но продолжил службу и теперь готовит штурмовые операции. В июне 2024 года его подразделение несколько часов держало позиции под атаками FPV-дронов. Ночью сослуживцы вынесли раненого командира через заминированный лес, преодолев около семи километров, и после лечения он вернулся в строй.