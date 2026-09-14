Ранен, но не повержен: Казак «Корней» вернулся к службе после потери руки

Командир взвода казачьей разведывательной бригады «Терек» Дмитрий Корнеев с позывным «Корней» продолжил службу после тяжёлого ранения, полученного под Константиновкой в ДНР. В опубликованной истории говорится, что сейчас он занимается подготовкой штурмовых операций.

Казак Корнеев продолжил службу после тяжёлого ранения под Константиновкой. Видео © Telegram/ Всероссийское Казачье Общество

В июне 2024 года подразделение Корнеева получило задачу удерживать позиции. Несколько часов бойцы находились под атаками FPV-дронов. Во время одного из ударов командир получил тяжёлые ранения и лишился руки. Кроме того, у него были осколочные повреждения и ранение ноги.

Быстро эвакуировать Корнеева не удалось. Ночью сослуживцы вынесли его с позиции, преодолев около семи километров по заминированному лесу. В публикации отмечается, что состояние бойца было крайне тяжёлым. Руку спасти медикам не удалось, однако после лечения Корнеев продолжил службу.

До участия в боевых действиях сибирский казак занимался спортом и получил звание мастера спорта международного класса по хоккею. Дмитрий Корнеев также является кавалером ордена Мужества.

Казачья разведывательная бригада «Терек» была создана в июле 2022 года из казаков-добровольцев Терского войскового казачьего общества. К июлю 2026 года соединение стало всероссийским и интернациональным, а его бойцы, по данным Всероссийского казачьего общества, участвовали в боях на нескольких направлениях, включая районы Соледара, Угледара и Часова Яра.