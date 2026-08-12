Один против дронов: Раненый казак Ватсон 81 день удерживал позицию в ЛНР

Боец казачьего батальона БАРС-6 «Форштадт» Вадим Тумасов с позывным Ватсон 81 сутки удерживал позицию на Белогоровском направлении в ЛНР, причём последнюю неделю оставался там один. Историю военнослужащего рассказало Всероссийское казачье общество в рамках проекта «КазакиГерои».

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Осенью 2024 года Тумасов возглавил штурмовую группу, которая почти сразу после выхода на задачу попала под пулемётный и миномётный огонь. Командир организовал прорыв к дренажной трубе, где бойцы смогли закрепиться и занять оборону. Возможности отойти с позиции у подразделения уже не было.

Позицию ежедневно атаковали штурмовые группы и беспилотники ВСУ. Продукты, воду и боеприпасы российским военнослужащим доставляли дронами. По более ранним данным Всероссийского казачьего общества, Тумасов также заминировал подходы к позиции и продолжал корректировать огонь артиллерии.

Во время одного из боёв Ватсон получил тяжёлое ранение. Его товарищи один за другим погибли, и в декабре военнослужащий остался на позиции в полном одиночестве. Несмотря на состояние, он продолжал держать оборону и оставался на связи с командованием.

«Понимал, что если сейчас и я слягу, то всё, нам тогда кранты», — позднее вспоминал Тумасов в эфире Первого канала. По его словам, в отдельные дни по позиции прилетало до 20 беспилотников.

Эвакуировать раненого бойца удалось только незадолго до Нового года. После возвращения домой Тумасов вступил в Оренбургское казачье войско. Он является кавалером ордена Мужества, сообщили во Всероссийском казачьем обществе.

Ранее командование БАРС-6 «Форштадт» также ходатайствовало о присвоении Вадиму Тумасову звания Героя России за удержание позиции в течение 81 суток.