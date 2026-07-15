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Регион
15 июля, 10:18

На страже Заполярья: Атаман самого северного казачьего форпоста России рассказал, как казаки будут защищать небо

Атаман Конышев рассказал о создании нового казачьего подразделения в Заполярье

Атаман Мурманского казачьего общества рассказал о создании нового БАРС. Обложка © Telegram / Российское казачество

Атаман Мурманского казачьего общества рассказал о создании нового БАРС. Обложка © Telegram / Российское казачество

Самое северное казачье общество России намерено войти в состав нового подразделения БАРС, которое создадут в Мурманской области. Об этом рассказал атаман Мурманского окружного казачьего общества Олег Конышев.

Атаман Мурманского казачьего общества рассказал о создании нового БАРС. Видео © Telegram / Российское казачество

Мурманское окружное казачье общество определило приоритетные направления своей работы на ближайшее время. Одной из главных целей станет участие казаков в формировании нового подразделения БАРС на территории региона. Первоочередной задачей для представителей общества является вступление в состав этого формирования.

Кроме того, казаки планируют присоединиться к группе территориальной обороны и мобилизационному резерву Вооружённых сил России.

«Вот мои ежедневные задачи: мобилизационный резерв, БАРС, работа с молодёжью и поддержка ветеранов СВО и членов их семей. Конечно, работать непросто. Но в казачестве всегда были идейные, упёртые люди. Так что будем двигаться вперед», сказал он.

Мурманское окружное казачье общество было учреждено в конце февраля 2025 года на базе Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря. Оно стало самым северным казачьим форпостом страны.

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Ранее в разведывательной бригаде «Терек» состоялась церемония награждения отличившихся военнослужащих. Почётные знаки получили более 90 бойцов из различных подразделений соединения. Награды вручили по поручению атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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