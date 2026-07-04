Казаки из бригады «Терек» отметили годовщину вручения знамени с подписью Путина

Казачья разведывательная бригада «Терек» отметила годовщину вручения боевого знамени с личной подписью президента Владимира Путина. Об этом пишет RT.

Казачья бригада «Терек» отметила годовщину вручения боевого знамени. Видео © RT

Созданная в июле 2022 года, она состояла из казаков-добровольцев Терского войскового казачьего общества. С первых дней в подразделение входили атаманы, ветераны Афганистана, Северного Кавказа и других горячих точек.

Сегодня бригада стала всероссийской и интернациональной, объединив бойцов из всех регионов страны. Они участвовали в боях на Соледарском, Угледарском, Клещеевском, Херсонском направлениях, под Часовым Яром, на Кинбурнской косе, а также освобождали Курскую область.

Получение знамени с президентской подписью стало признанием мужества и заслуг казачества на передовой.

Ранее Life.ru рассказывал, что казачья бригада «Терек» осваивает борьбу с дронами-камикадзе. Бойцы проходят курс «Последний рубеж»: учатся стрелять из гладкоствольных ружей по мишеням, имитирующим FPV-дроны, в том числе из движущегося пикапа.