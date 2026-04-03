Казаки бригады «Терек» учатся сбивать дроны-камикадзе из гладкоствольного оружия

Бойцы казачьей разведывательной бригады «Терек» осваивают методы борьбы с дронами-камикадзе. Об этом сообщили во Всероссийском казачьем обществе.

Беспилотники полностью изменили тактику ведения боя. Теперь эти «птички» контролируют воздушное пространство, устраивают засады и поражают цели с высокой точностью.

Военнослужащие прошли курсы стрельбы из гладкоствольных ружей под названием «Последний рубеж». На полигонном комплексе бойцов учат поражать мишени, имитирующие FPV-дроны. Одно из упражнений — отработка стрельбы из кузова движущегося пикапа.

Занятия проводят опытные инструкторы, в том числе чемпионка России по практической стрельбе Анна Толстоусова. Главная цель тренировок — научить казаков достойно противостоять в бою искусственному интеллекту.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне проведения специальной военной операции в День защитника Отечества установили поклонный крест в честь павших сослуживцев. В церемонии участвовали атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и казаки из четырёх подразделений разведывательно-штурмовой бригады «Дон». Освящение провёл помощник командира соединения, бригадный священник с позывным Рекс.