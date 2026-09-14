От Платова до наших дней: Вышел фильм о казаках «Битва за Лукоморье»

Благотворительный фонд имени М. И. Платова выпустил документальный фильм «Битва за Лукоморье». Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Картина рассказывает о многовековом служении донских казаков на южных рубежах России. Авторы проводят параллель между сражениями времён Александра Суворова и современной обороной Кинбурнской косы бойцами казачьей добровольческой бригады «Дон».

В центре повествования — судьбы молодого Матвея Платова и Героя России, командира отряда «Аксай» Владимира Гавриленко. Через их истории создатели показывают, как традиции защиты Отечества передаются от одного поколения другому.

В фильм вошли интервью с участниками боевых действий, исторические реконструкции и фронтовые концерты заслуженного артиста России Сергея Маховикова. Съёмки проходили в том числе на Кинбурнской косе — географическом прообразе пушкинского Лукоморья.

Связующей линией картины стала работа над образом атамана Платова. Ради неё съёмочная группа отправилась на передовую, где прошлое и настоящее казачества соединились в одной истории. Хронометраж фильма-концерта составляет 26 минут. Посмотреть его бесплатно можно на официальных видеоплощадках проекта.

Ранее Life.ru рассказывал о современных героях казачества. Боец с позывным Корней вернулся к службе после потери руки, а командир казачьего танкового полка Иван Шиц с позывным Молот продолжил руководить подразделением после четырёх ранений.