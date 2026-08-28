Четыре осколочных ранения и ни шагу назад: Как казак Молот удержал позиции и повёл танки на Лиман

Командир 239-го гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка Иван Шиц с позывным Молот продолжил руководить подразделением после четырёх осколочных ранений во время боёв в ДНР. Историю военнослужащего рассказало Всероссийское казачье общество в рамках проекта «КазакиГерои».

История подвига казака Молота. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

В мае-июне 2022 года его танковый полк участвовал в освобождении села Богдановка. После занятия населённого пункта подразделение несколько дней находилось под постоянным огнём противника.

Во время одного из обстрелов Шиц получил четыре осколочных ранения, однако отказался покидать позиции. Ещё три недели он оставался вместе с подчинёнными и согласился на эвакуацию только после выполнения поставленной задачи.

После лечения полковник вернулся на службу. Следующей операцией стало освобождение Лимана, где его полк первым прорвал оборону противника.

Шиц лично командовал подразделением, находясь в экипаже одного из танков. Огневые точки противника удалось подавить за 40 минут. После этого российские подразделения продолжили продвижение по городу квартал за кварталом. Полк Шица завершил бой с минимальными потерями.

За проявленные мужество и героизм Иван Шиц удостоен звания Героя Российской Федерации.

Ранее звание Героя России было присвоено ещё одному участнику спецоперации — жителю Олёкминского района Виктору Софронову. Военнослужащего отметили за исключительное мужество, самоотверженность, высокое боевое мастерство и верность воинскому долгу.