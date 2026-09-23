Армия России обрушила групповые удары возмездия на предприятия ВПК и ТЭК Украины

Российские военные нанесли групповые удары по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки проводились беспилотными летательными аппаратами.

Под удары возмездия попали предприятия, связанные с производством комплектующих для дронов, а также объекты логистической инфраструктуры. В Киеве и Киевской области был уничтожен склад с материалами для производства беспилотников. Кроме того, в населённом пункте Вишнёвое под удар попало промышленное предприятие «Туканс», где выпускались комплектующие для БПЛА.

В Одесской области, по информации российского ведомства, были поражены три логистических центра в Одессе, использовавшиеся для хранения и распределения грузов военного и двойного назначения.

Также в районе населённого пункта Мирное Одесской области был атакован склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении сухогруза, который, по данным ведомства, доставлял в одесский порт грузы военного назначения.

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