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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 23 сентября, 05:30

Армия России обрушила групповые удары возмездия на предприятия ВПК и ТЭК Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военные нанесли групповые удары по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки проводились беспилотными летательными аппаратами.

Под удары возмездия попали предприятия, связанные с производством комплектующих для дронов, а также объекты логистической инфраструктуры. В Киеве и Киевской области был уничтожен склад с материалами для производства беспилотников. Кроме того, в населённом пункте Вишнёвое под удар попало промышленное предприятие «Туканс», где выпускались комплектующие для БПЛА.

В Одесской области, по информации российского ведомства, были поражены три логистических центра в Одессе, использовавшиеся для хранения и распределения грузов военного и двойного назначения.

Также в районе населённого пункта Мирное Одесской области был атакован склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении сухогруза, который, по данным ведомства, доставлял в одесский порт грузы военного назначения.

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Андрей Бражников
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