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Опубликовано 22 сентября, 15:59

В Житомире загорелся немецкий завод Kromberg & Schubert

Обложка © Telegram / zhytomyrskaODA

Обложка © Telegram / zhytomyrskaODA

В Житомире вспыхнул крупный пожар на заводе немецкой Kromberg & Schubert. Компания выпускает автомобильные электросистемы и комплектующие для крупнейших европейских автоконцернов.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил об ударе по предприятию с иностранными инвестициями. По его словам, объект уже подвергался атакам ранее. При этом название компании чиновник публично не привёл.

Кадры с густым дымом над территорией предприятия появились в местных пабликах и украинских СМИ.

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Ранее Life.ru писал, что в августе после взрывов завод Kromberg & Schubert в Житомире приостановил работу на неопределённый срок. Тогда предприятие сообщало о значительных повреждениях производственных мощностей и инфраструктуры. На заводе работают около 3,5 тысячи человек, а его продукция используется в автомобильной промышленности.

Больше новостей о ситуации на Украине, ударах и последствиях боевых действий — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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