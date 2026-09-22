В Житомире загорелся немецкий завод Kromberg & Schubert

В Житомире вспыхнул крупный пожар на заводе немецкой Kromberg & Schubert. Компания выпускает автомобильные электросистемы и комплектующие для крупнейших европейских автоконцернов.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил об ударе по предприятию с иностранными инвестициями. По его словам, объект уже подвергался атакам ранее. При этом название компании чиновник публично не привёл.

Кадры с густым дымом над территорией предприятия появились в местных пабликах и украинских СМИ.

Ранее Life.ru писал, что в августе после взрывов завод Kromberg & Schubert в Житомире приостановил работу на неопределённый срок. Тогда предприятие сообщало о значительных повреждениях производственных мощностей и инфраструктуры. На заводе работают около 3,5 тысячи человек, а его продукция используется в автомобильной промышленности.