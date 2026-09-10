Завод «Олейна» в Днепре остановил работу после пожара
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Завод по производству масла «Олейна» в Днепре приостановил работу после пожара, сообщили в пресс-службе американской корпорации Bunge, которой принадлежит производство.
Утром на предприятии оказалась повреждена часть маслоэкстракционного завода. В компании не уточнили сроки восстановления работы предприятия. Бренд «Олейна» выпускает подсолнечное масло. Завод в Днепре входит в число предприятий Bunge на Украине.
Напомним, 3 сентября пожар повредил крупнейший завод Coca-Cola на Украине, расположенный в посёлке Великая Дымерка Киевской области. Компания сообщила, что последствия происшествия ещё оцениваются, а говорить о финансовом ущербе пока рано.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.