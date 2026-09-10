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Опубликовано 10 сентября, 15:15

Завод «Олейна» в Днепре остановил работу после пожара

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Завод по производству масла «Олейна» в Днепре приостановил работу после пожара, сообщили в пресс-службе американской корпорации Bunge, которой принадлежит производство.

Утром на предприятии оказалась повреждена часть маслоэкстракционного завода. В компании не уточнили сроки восстановления работы предприятия. Бренд «Олейна» выпускает подсолнечное масло. Завод в Днепре входит в число предприятий Bunge на Украине.

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Сильный пожар начался на складах под Киевом

Напомним, 3 сентября пожар повредил крупнейший завод Coca-Cola на Украине, расположенный в посёлке Великая Дымерка Киевской области. Компания сообщила, что последствия происшествия ещё оцениваются, а говорить о финансовом ущербе пока рано.

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Николь Вербер
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