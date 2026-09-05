Главному заводу Coca-Cola на Украине досталось от пожара: Убытки ещё считают

Крупнейший завод Coca-Cola на Украине повреждён в результате пожара. Об этом компания сообщила в комментарии изданию «Общественное. Новости».

Возгорание произошло 3 сентября на предприятии в посёлке Великая Дымерка Киевской области. Последствия случившегося всё ещё оцениваются, о финансовых убытках говорить рано.

Объект в Киевской области — один из крупнейших заводов Coca-Cola в Европе и главное предприятие компании на Украине.

Напомним, пожар на заводе вспыхнул 3 сентября в Броварском районе Киевской области. Огонь охватил предприятие американской компании Coca-Cola, на опубликованных кадрах над его территорией поднимался густой столб дыма.