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Опубликовано 5 сентября, 10:19

Главному заводу Coca-Cola на Украине досталось от пожара: Убытки ещё считают

Крупнейший завод Coca-Cola на Украине повреждён пожаром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Крупнейший завод Coca-Cola на Украине повреждён в результате пожара. Об этом компания сообщила в комментарии изданию «Общественное. Новости».

Возгорание произошло 3 сентября на предприятии в посёлке Великая Дымерка Киевской области. Последствия случившегося всё ещё оцениваются, о финансовых убытках говорить рано.

Объект в Киевской области — один из крупнейших заводов Coca-Cola в Европе и главное предприятие компании на Украине.

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Напомним, пожар на заводе вспыхнул 3 сентября в Броварском районе Киевской области. Огонь охватил предприятие американской компании Coca-Cola, на опубликованных кадрах над его территорией поднимался густой столб дыма.

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Юрий Лысенко
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