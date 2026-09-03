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Опубликовано 3 сентября, 15:25

Завод Coca-Cola полыхает под Киевом

В Броварском районе Киевской области вспыхнул пожар на заводе американской компании Coca-Cola. Кадры задымления публикуют украинские Telegram-каналы.

Завод Coca-Cola горит под Киевом. Видео © Telegram / kievinfo_kyiv

На опубликованных кадрах видно густой столб дыма, поднимающийся над территорией предприятия. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

Официальных комментариев от руководства завода или местных властей пока не поступало. Масштаб возгорания и возможный ущерб пока не уточняются.

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Ранее в Житомирской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения, после чего на месте произошёл пожар. Также были опубликованы кадры с густым чёрным дымом, поднимающимся над местом возгорания.

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Обложка © Telegram / kievinfo_kyiv

Наталья Демьянова
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