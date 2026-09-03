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Опубликовано 3 сентября, 14:21

В Киеве произошла серия взрывов после налёта реактивных «Гераней»

В Киеве произошла серия взрывов на фоне атаки беспилотников. По данным украинских Telegram-каналов, взрывы прогремели на левом берегу украинской столицы. Предварительно, под удар могли попасть объекты инфраструктуры и промышленные предприятия.

В Киеве произошла серия взрывов после налёта реактивных «Гераней». Видео © Telegram / kievinfo_kyiv

Среди возможных целей называются склад украинской таможни, объекты в районе аэропорта Борисполь, комплекс FM Logistic в населённом пункте Дударкове и один из местных заводов. После взрывов на некоторых участках появились сильные задымления. По данным SHOT, украинскую столицу атакуют реактивные БПЛА «Герань-5».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

В Хмельницкой области Украины после взрывов горят склады
В Хмельницкой области Украины после взрывов горят склады

Ранее в Житомирской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения, после чего на месте произошёл пожар. Также были опубликованы кадры с густым чёрным дымом, поднимающимся над местом возгорания.

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Обложка © Telegram / kievinfo_kyiv

Наталья Демьянова
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