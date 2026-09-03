В Киеве произошла серия взрывов на фоне атаки беспилотников. По данным украинских Telegram-каналов, взрывы прогремели на левом берегу украинской столицы. Предварительно, под удар могли попасть объекты инфраструктуры и промышленные предприятия.

В Киеве произошла серия взрывов после налёта реактивных «Гераней». Видео © Telegram / kievinfo_kyiv

Среди возможных целей называются склад украинской таможни, объекты в районе аэропорта Борисполь, комплекс FM Logistic в населённом пункте Дударкове и один из местных заводов. После взрывов на некоторых участках появились сильные задымления. По данным SHOT, украинскую столицу атакуют реактивные БПЛА «Герань-5».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Ранее в Житомирской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения, после чего на месте произошёл пожар. Также были опубликованы кадры с густым чёрным дымом, поднимающимся над местом возгорания.