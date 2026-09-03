В Хмельницкой области Украины после взрывов горят склады

На западе Украины, в Хмельницкой области, загорелись склады на одном из предприятий. Как сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин, на месте работали экстренные службы.

«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Из-за этого загорелись грузовой автомобиль и складское помещение. Силами ГСЧС пожар локализован», — говорится в заявлении.

Ранее в Житомирской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения, после чего на месте произошёл пожар. Также были опубликованы кадры с густым чёрным дымом, поднимающимся над местом возгорания.