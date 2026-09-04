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Опубликовано 4 сентября, 17:47

Сильный пожар начался на складах под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Сильный пожар начался на территории складских помещений в селе Святопетровском под Киевом. Об этом пишет «Страна.ua».

Степень повреждения объекта неизвестна. Также не указывается причина пожара. При этом немногим ранее ВС РФ наносили удары по целям в столичном регионе.

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Матвей Константинов
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