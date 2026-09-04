Сильный пожар начался на складах под Киевом
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Сильный пожар начался на территории складских помещений в селе Святопетровском под Киевом. Об этом пишет «Страна.ua».
Степень повреждения объекта неизвестна. Также не указывается причина пожара. При этом немногим ранее ВС РФ наносили удары по целям в столичном регионе.
Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по судам, задействованных в снабжении ВСУ. Поражены два сухогруза и танкер с военными грузами.
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