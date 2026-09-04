В Киеве и области прогремели взрывы
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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал Freedom.
В столице и ряде областей действует воздушная тревога.
Life.ru сообщал, что накануне в украинской столице прогремела серия взрывов во время налёта беспилотников. Местные СМИ сообщали, что удары пришлись на левый берег Киева, предварительно — по инфраструктурным и промышленным объектам. Среди возможных целей называли таможенный склад, объекты возле аэропорта Борисполь, комплекс FM Logistic в Дударкове и один из заводов. После атак на отдельных участках наблюдалось плотное задымление.
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