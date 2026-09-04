После удара в здании СБУ в Киеве рухнули стена и перекрытие

Внешняя стена и перекрытие центрального здания Службы безопасности Украины в Киеве получили серьёзные разрушения после удара беспилотника. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Произошло разрушение перекрытия и внешней стены здания», — написал он.

Возникший после удара пожар уже ликвидирован. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия в Шевченковском районе Киева.

Кличко также сообщил, что за медицинской помощью после падения беспилотника в этом районе обратились девять человек. Семерых из них госпитализировали.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил попадание беспилотника в центральное здание СБУ на Владимирской улице. По его словам, дрон был направлен в кабинет исполняющего обязанности руководителя спецслужбы Александра Поклада. Самого Поклада во время удара в кабинете не было. Зеленский утверждает, что дрон был российским. Однако эксперты не исключают, что эта атака может быть частью противостояния украинских спецслужб.

События произошли через два дня после вооружённого конфликта между сотрудниками СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве. После перестрелки на Украине начались служебные расследования в отношении руководителей двух спецслужб.