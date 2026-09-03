После перестрелки СБУ и ГУР на Украине начались служебные расследования

В отношении руководителей Службы безопасности Украины и Главного управления разведки начаты служебные расследования после перестрелки между ведомствами в Киеве. Об этом заявил Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«В отношении руководителей этих двух органов — СБУ и ГУР — будет дана оценка по результатам служебного расследования. Уже есть кадровые решения по обеим структурам, будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что СБУ и ГУР действовали так, как быть не должно, и обе структуры обязаны понести ответственность. С января ГУР возглавляет Олег Иващенко, а временно исполняющим обязанности главы СБУ с июля является Александр Поклад.