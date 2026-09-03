После перестрелки СБУ и ГУР на Украине начались служебные расследования
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В отношении руководителей Службы безопасности Украины и Главного управления разведки начаты служебные расследования после перестрелки между ведомствами в Киеве. Об этом заявил Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«В отношении руководителей этих двух органов — СБУ и ГУР — будет дана оценка по результатам служебного расследования. Уже есть кадровые решения по обеим структурам, будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что СБУ и ГУР действовали так, как быть не должно, и обе структуры обязаны понести ответственность. С января ГУР возглавляет Олег Иващенко, а временно исполняющим обязанности главы СБУ с июля является Александр Поклад.
Напомним, в Киеве на улице Юрия Шумского 2 сентября произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР. По данным украинских СМИ, вооружённое противостояние состояло из двух эпизодов. Киевские источники допускали, что причиной столкновения могла стать борьба силовиков за контроль над мошенническими колл-центрами. После первой перестрелки конфликт временно удалось погасить, однако прибытие другой группы СБУ спровоцировало новую стрельбу. Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский подтвердил, что огонь по сотрудникам Главного управления разведки открыл сотрудник СБУ Александр Бова.
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