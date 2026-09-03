Огонь по сотрудникам Главного управления разведки Украины во время недавнего конфликта открыл сотрудник СБУ Александр Бова. Эту информацию подтвердил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Фёдор Вениславский.

«У меня совпадает эта информация», — сказал депутат ведущей в эфире радио в ответ на вопрос о том, участвовал ли Бова в перестрелке.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило об участии Бовы в вооружённом столкновении между представителями двух украинских спецслужб. В той же публикации сотрудника СБУ связывают с убийством участника российско-украинских переговоров Дениса Киреева в марте 2022 года. Однако эта версия основана на слухах и официально не подтверждена.

Перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР произошла 2 сентября на улице Юрия Шумского в Киеве. По данным украинских СМИ, вооружённое противостояние состояло из двух эпизодов.

Киевские источники допускали, что причиной столкновения могла стать борьба силовиков за контроль над мошенническими колл-центрами. По этой версии, после первой перестрелки конфликт временно погасили, однако прибытие другой группы СБУ привело к новой стрельбе.

К слову, ранее имя Александра Бовы уже связывали с убийством Дениса Киреева, представлявшего украинскую сторону на первых переговорах с Россией в Белоруссии. Киреева застрелили в Киеве 5 марта 2022 года. Позднее глава ГУР заявлял, что переговорщика убили в автомобиле СБУ, после чего его тело выбросили на улицу; при этом он отрицал, что Киреев работал на Россию.