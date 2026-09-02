Не поделили мошенников: Появились подробности перестрелки между ГУР и СБУ в Киеве

Конфликт между сотрудниками ГУР Минобороны Украины и СБУ в Киеве мог произойти из-за борьбы за контроль над мошенническими колл-центрами, которые на Украине называют «офисами». Данную информацию сообщили источники издания «Страна.ua» в украинских спецслужбах.

По данным собеседников издания, поводом для столкновения могла стать операция с участием одного из командиров РДК* Степана Каплунова**. Неизвестные, которые ранее похитили его, доставили мужчину на улицу Шумскую, после чего туда прибыл спецназ ГУР.

Однако выяснилось, что похищение, по версии источников, было связано с сотрудниками спецподразделения СБУ. После прибытия командиров двух ведомств ситуацию удалось временно урегулировать.

Позже на место прибыли другие представители СБУ, которые попытались задержать сотрудников ГУР. Это привело к новой перестрелке, в результате которой, по данным источника, есть раненые.

Собеседник «Страны» не смог подтвердить настоящую причину конфликта и также не раскрыл обстоятельства задержания Каплунова**. При этом он допустил, что столкновение могло быть связано с противостоянием силовых структур за влияние на нелегальные колл-центры.