Не поделили мошенников: Появились подробности перестрелки между ГУР и СБУ в Киеве
Сотрудники ГУР и СБУ устроили пальбу в Киеве, не поделив офис мошенников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Конфликт между сотрудниками ГУР Минобороны Украины и СБУ в Киеве мог произойти из-за борьбы за контроль над мошенническими колл-центрами, которые на Украине называют «офисами». Данную информацию сообщили источники издания «Страна.ua» в украинских спецслужбах.
По данным собеседников издания, поводом для столкновения могла стать операция с участием одного из командиров РДК* Степана Каплунова**. Неизвестные, которые ранее похитили его, доставили мужчину на улицу Шумскую, после чего туда прибыл спецназ ГУР.
Однако выяснилось, что похищение, по версии источников, было связано с сотрудниками спецподразделения СБУ. После прибытия командиров двух ведомств ситуацию удалось временно урегулировать.
Позже на место прибыли другие представители СБУ, которые попытались задержать сотрудников ГУР. Это привело к новой перестрелке, в результате которой, по данным источника, есть раненые.
Собеседник «Страны» не смог подтвердить настоящую причину конфликта и также не раскрыл обстоятельства задержания Каплунова**. При этом он допустил, что столкновение могло быть связано с противостоянием силовых структур за влияние на нелегальные колл-центры.
Напомним, в Киеве 2 сентября на улице Юрия Шумского вспыхнул конфликт между сотрудниками Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, который перерос в две перестрелки. По версии военных, сотрудники СБУ незаконно задержали заместителя командира подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**. Это и стало причиной попытки его освобождения. Первая стрельба произошла ночью. После временного урегулирования ситуации на место прибыли другие представители СБУ и задержали уже самих сотрудников ГУР, что спровоцировало вторую перестрелку утром. В Службе безопасности Украины заявили, что проводили следственные мероприятия в рамках дела о предотвращении теракта.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
** Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.