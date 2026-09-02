СБУ представила свою версию перестрелки с ГУР в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) официально признала факт вооружённого столкновения со своими коллегами из Главного управления разведки (ГУР) минобороны в Киеве. Соответствующее заявление распространило издание «Страна».

По версии спецслужбы, инцидент произошёл во время следственных действий по делу о готовящемся покушении на одного из «лидеров российской оппозиции». Группа неизвестных заблокировала автомобили оперативников и открыла по ним огонь.

Для подавления сопротивления на место вызвали бойцов спецподразделения «Альфа». В ходе столкновения нападавшие получили ранения и были задержаны. Позже выяснилось, что все они проходят службу в одном из подразделений ГУР. У них изъяли оружие и документы.

Любопытно, что днём ранее СБУ сообщала о совместной операции с ГУР. В новом же пресс-релизе разведывательное ведомство уже не упоминается в качестве партнёра.

ГУР пока воздерживается от комментариев по поводу случившегося. По информации СМИ, в результате стрельбы погиб один представитель военной разведки и еще двое получили ранения.

Напомним, 2 сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ) в районе улицы Юрия Шумского. Инцидент был связан с предполагаемым похищением заместителя командира террористического подразделения РДК* Степана Каплунова**. По имеющимся данным, в результате конфликта пострадали трое сотрудников ГУР. По версии СБУ, инцидент произошёл в рамках следственных действий по делу о предотвращении теракта.

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