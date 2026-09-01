В РДК* заявили о похищении замкомандира Каплунова** неизвестными

Заместитель командира РДК* по боевой части Степан Каплунов** пропал — его, по утверждению группировки, похитили неизвестные. Об этом сообщила сама группировка в соцсетях.

По данным публикации, после исчезновения представители группировки направили обращения в украинские силовые ведомства — Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований. Однако выяснить, где находится Каплунов** и в чём его подозревают, им так и не удалось.

В группировке заявили, что следят за развитием событий, уведомили омбудсменов и разослали адвокатские запросы. По их версии, произошедшее выглядит противоречиво: незадолго до исчезновения Каплунова** якобы наградили, а затем задержали.

«Если Украина — правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, подобное просто недопустимо!» — говорится в сообщении РДК*.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил 20-летнего жителя Иркутской области Ивана Бордова к 15 годам колонии за попытку вступить в РДК*. По версии суда, в 2024 году он собирался нелегально пересечь границу и сдаться украинским военным, рассчитывая попасть в разведывательное подразделение корпуса. Осенью 2025 года молодой человек приехал в Белгород, затем добрался до Шебекино и двинулся к границе.

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