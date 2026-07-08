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Регион
8 июля, 07:42

Хакеры взломали базу донатов РДК* и передадут данные о 3,5 млн спонсоров в ФСБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Российские хакеры получили доступ к базе данных спонсоров украинской террористической группировки РДК*. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на команду Earthimpact.

Взломанная база данных спонсоров РДК*. Фото © SHOT

Взломанная база данных спонсоров РДК*. Фото © SHOT

Взломанная база данных спонсоров РДК*. Фото © SHOT

Взломанная база данных спонсоров РДК*. Фото © SHOT

Киберспециалистам удалось получить информацию о 3,5 млн человек, переводивших деньги боевикам. Все собранные сведения, включая личную информацию и размеры переводов, они пообещали направить в ФСБ.

Согласно полученным данным, финансовые потоки шли не только из-за рубежа. Донаты поступали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Также в списке фигурируют Татарстан, Удмуртия, Калужская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Тамбовская и Тюменская области. Отмечены переводы из Красноярского, Пермского и Приморского краёв.

Среди иностранных государств источниками средств стали Польша, Эстония, Кипр, другие страны Евросоюза и Украина.

Члены РДК* трижды атаковали приграничные территории РФ. В 2023–2024 годах нападениям подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, где погибли гражданские лица.

В зоне СВО ликвидирован вступивший в РДК* чех Якуб Юрчага
В зоне СВО ликвидирован вступивший в РДК* чех Якуб Юрчага

Лидер формирования Денис Капустин** ранее заочно получил два пожизненных срока. После требования военных признать террористом Юрия Дудя*** за беседу с Капустиным** Следственный комитет начал проверку его публикации.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признана террористической и экстремистской, её деятельность запрещена в России.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.

*** Признан Минюстом РФ иностранными агентами.

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Никита Никонов
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