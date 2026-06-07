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7 июня, 18:57

В зоне СВО ликвидирован вступивший в РДК* чех Якуб Юрчага

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В зоне СВО ликвидирован чешский гражданин Якуба Юрчагу, ранее перешедший на сторону ВСУ и вступивший в террористическую группировку РДК*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

По данным источника, иностранец проживал в Екатеринбурге и добровольно пошёл служить в Российскую армию. Позднее он сдался в плен террористам из РДК*, которые завербовали его для службы в Вооружённых силах Украины.

Собеседник агентства уточнил, что бывшего военного уничтожили в мае 2026 года в Донбассе. Другие подробности операции не приводятся.

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Ранее сообщалось, что житель Ростова-на-Дону получил 21 год колонии за работу на РДК*. В феврале 2024 года подсудимый наткнулся в интернете на информацию о украинской националистической группировке. Он проникся её идеями, связался с одним из участников и сообщил о готовности помогать, предоставив личные данные.

* Организация признана террористической и экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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Никита Никонов
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