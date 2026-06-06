Одного из лидеров РДК* Кирющенко** заочно приговорили к пожизненному сроку

Один из лидеров РДК* Василий Кирющенко** заочно получил пожизненный срок. Решение приняли в России, следует из судебных материалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

О вынесенном приговоре стало известно из документов суда. Там также сообщили, что Кирющенко** находится в международном розыске.

«Один из лидеров террористической организации РДК* Василий Кирющенко** заочно осужден на пожизненное лишение свободы», — говорится в материалах суда.

Суд назначил фигуранту пожизненное лишение свободы. Первые девять лет наказания он должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, Кирющенко** назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Также ему на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Ранее сообщалось, что Василий Кирющенко**, которого правоохранительные органы объявили в розыск, имеет непогашенную задолженность по кредитным обязательствам в России. По данным источников, сумма долга составляла около 136 тысяч рублей. Кредит оформили в одном из российских банков, однако обязательства по нему не исполнили в установленный срок. Также в отношении Кирющенко** возбуждали исполнительные производства, которые позже прекратили из-за невозможности установить его местонахождение и имущество. В настоящее время он включён в российский перечень террористов и экстремистов.

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