Житель Ростова-на-Дону получил 21 год колонии за работу на РДК*

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростова-на-Дону к 21 году лишения свободы. Мужчину признали виновным в государственной измене и участии в запрещённой организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*), сообщили в пресс-службе суда.

В феврале 2024 года подсудимый наткнулся в интернете на информацию о украинской националистической группировке. Он проникся её идеями, связался с одним из участников и сообщил о готовности помогать, предоставив личные данные.

В апреле того же года фигурант выполнил задание: забрал из тайника взрывчатку и взрывные устройства, после чего перепрятал их в другое место. Однако довести задуманное до конца не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал ростовчанина виновным по трём статьям: участие в террористической организации, незаконное обращение со взрывчаткой и госизмена. Первые пять лет назначенного срока он проведёт в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый обязан выплатить штраф в размере 750 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как двое россиян, планировавших отравить гуманитарную помощь для бойцов СВО, были приговорены к длительным срокам — один получил 15 лет колонии, другой 16. По версии следствия, действовали они не одни: третий соучастник ранее связался с террористической организацией РДК*, согласился выполнять её задания и взял на себя роль координатора.

