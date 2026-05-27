Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 18:18

Житель Ростова-на-Дону получил 21 год колонии за работу на РДК*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SROOLOVE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SROOLOVE

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростова-на-Дону к 21 году лишения свободы. Мужчину признали виновным в государственной измене и участии в запрещённой организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*), сообщили в пресс-службе суда.

В феврале 2024 года подсудимый наткнулся в интернете на информацию о украинской националистической группировке. Он проникся её идеями, связался с одним из участников и сообщил о готовности помогать, предоставив личные данные.

В апреле того же года фигурант выполнил задание: забрал из тайника взрывчатку и взрывные устройства, после чего перепрятал их в другое место. Однако довести задуманное до конца не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал ростовчанина виновным по трём статьям: участие в террористической организации, незаконное обращение со взрывчаткой и госизмена. Первые пять лет назначенного срока он проведёт в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый обязан выплатить штраф в размере 750 тысяч рублей.

Вербовавшая россиян в РДК* студентка получила пять лет колонии
Вербовавшая россиян в РДК* студентка получила пять лет колонии

Ранее Life.ru рассказывал, как двое россиян, планировавших отравить гуманитарную помощь для бойцов СВО, были приговорены к длительным срокам — один получил 15 лет колонии, другой 16. По версии следствия, действовали они не одни: третий соучастник ранее связался с террористической организацией РДК*, согласился выполнять её задания и взял на себя роль координатора.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

*Организация признана террористической и экстремистской, её деятельность запрещена в России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar