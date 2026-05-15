Фанаты РДК** получили 15 и 16 лет за планы отравить гумпомощь для бойцов СВО

Ринат Ильин* и Никита Красильников*, которые планировали отправить гуманитарную помощь для бойцов СВО, получили 15 и 16 лет колонии. Приговор вынес суд Петербурга, сообщила городская прокуратура.

«1-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Рината Ильина* и Никиты Красильникова*. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, действовали они не одни. Третий фигурант, Артём Щербаков*, ранее связался с террористической организацией «РДК»** и согласился выполнять её задания. Именно он координировал соучастников.

Ильин* и Красильнико* с января по февраль 2024 года следили за одним из пунктов сбора гуманитарки в Петербурге — туда люди приносили вещи и продукты для военных и жителей ДНР. Потом мужчины купили больше 27 килограммов сильнодействующего яда. План был такой: подмешать отраву в еду, а дальше она должна была попасть на передовую.

Суд признал обоих виновными в приготовлении к теракту, участии в террористической организации и госизмене. Первые четыре года они проведут в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. После освобождения — ещё полтора года ограничения свободы. Щербакова* осудили ранее на 15 лет. Все трое находятся под стражей с весны 2024 года.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд отправил 53-летнего Эдуарда Воронова в колонию особого режима на 22 года за подготовку теракта в Москве. Уроженец Челябинской области прошёл обучение в террористической организации и планировал атаку на здание с госучреждениями. Дополнительно ему выписали штраф в 600 тысяч рублей и ограничение свободы на два года.

