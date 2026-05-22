22 мая, 15:51

Вербовавшая россиян в РДК* студентка получила пять лет колонии

Суд приговорил 22-летнюю жительницу Москвы Полину Костикову*, вербовавшую новобранцев в ряды украинской террористической группировки РДК**, к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей. Решение было вынесено с учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Костикова* признана виновной в приготовлении к участию в деятельности организации, признанной в России террористической и запрещённой. По данным следствия, с января по июнь 2024 года она, находясь за пределами РФ, установила контакт с представителями террористической структуры РДК**.

Отмечается, что она обсуждала возможное вступление в организацию с целью участия в боевых действиях против Вооружённых сил России.

Напомним, Полина Костикова* была задержана в марте 2025 года и первоначально находилась под домашним арестом, но в мае сбежала, намереваясь пересечь российско-грузинскую границу. Нарушительницу задержали сотрудники ДПС при попытке выезда на такси, после чего обвиняемую поместили в следственный изолятор. В октябре во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело 22-летней студентки Полины Костиковой*

* Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Запрещённая в России террормстическая организация.

Полина Никифорова
