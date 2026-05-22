Вербовавшая россиян в РДК* студентка получила пять лет колонии

Суд приговорил 22-летнюю жительницу Москвы Полину Костикову*, вербовавшую новобранцев в ряды украинской террористической группировки РДК**, к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей. Решение было вынесено с учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Костикова* признана виновной в приготовлении к участию в деятельности организации, признанной в России террористической и запрещённой. По данным следствия, с января по июнь 2024 года она, находясь за пределами РФ, установила контакт с представителями террористической структуры РДК**.

Отмечается, что она обсуждала возможное вступление в организацию с целью участия в боевых действиях против Вооружённых сил России.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.