В военный суд поступило дело Костиковой*, вербовавшей новобранцев в РДК**
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike
Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело 22-летней студентки Полины Костиковой*, которая вербовала новобранцев в ряды украинской террористической группировки РДК**. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу суда.
«Уголовное дело поступило», — заявили в инстанции.
Напомним, Полина Костикова* была задержана в марте и первоначально находилась под домашним арестом, но в мае сбежала, намереваясь пересечь российско-грузинскую границу. Нарушительницу задержали сотрудники ДПС при попытке выезда на такси, после чего обвиняемую поместили в следственный изолятор. Накануне московская прокуратура официально утвердила Костиковой* обвинение в подготовке к участию в террористической организации.
* Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещённая в России террормстическая организация.