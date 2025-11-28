В военный суд поступило дело Костиковой*, вербовавшей новобранцев в РДК**

Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело 22-летней студентки Полины Костиковой*, которая вербовала новобранцев в ряды украинской террористической группировки РДК**. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу суда.