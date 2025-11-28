Россия и США
28 ноября, 20:57

В военный суд поступило дело Костиковой*, вербовавшей новобранцев в РДК**

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело 22-летней студентки Полины Костиковой*, которая вербовала новобранцев в ряды украинской террористической группировки РДК**. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу суда.

«Уголовное дело поступило», — заявили в инстанции.

Следствие проверило вменяемость студентки Костиковой*, обвиняемой в терроризме

Напомним, Полина Костикова* была задержана в марте и первоначально находилась под домашним арестом, но в мае сбежала, намереваясь пересечь российско-грузинскую границу. Нарушительницу задержали сотрудники ДПС при попытке выезда на такси, после чего обвиняемую поместили в следственный изолятор. Накануне московская прокуратура официально утвердила Костиковой* обвинение в подготовке к участию в террористической организации.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Запрещённая в России террормстическая организация.

