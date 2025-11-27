Прокуратура Москвы утвердила обвинение студентке Костиковой* по делу о терроризме

Полина Костикова*, студентка, обвиняемая в вербовке новобранцев для РДК** будет привлечена к уголовной ответственности. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

22-летняя студентка предстанет перед судом по обвинению в подготовке к участию в террористической организации. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, которое теперь направлено в Второй Западный окружной военный суд. Костикова* находится под стражей и признала свою вину. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Следствие полагает, что она связана с «Азовом»**, а также занималась финансовой поддержкой РДК** за рубежом и вербовкой новых членов после возвращения в страну.

Ранее следствие установило вменяемость Полины Костиковой*, проходящей по делу об участии в террористической организации. Детали проведённой экспертизы не разглашаются, однако повторная стационарная проверка не была назначена. Можно предположить, что специалисты пришли к выводу о вменяемости обвиняемой.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.