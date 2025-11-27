Россия и США
27 ноября, 14:18

Прокуратура Москвы утвердила обвинение студентке Костиковой* по делу о терроризме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Полина Костикова*, студентка, обвиняемая в вербовке новобранцев для РДК** будет привлечена к уголовной ответственности. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
22-летняя студентка предстанет перед судом по обвинению в подготовке к участию в террористической организации. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, которое теперь направлено в Второй Западный окружной военный суд. Костикова* находится под стражей и признала свою вину. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Следствие полагает, что она связана с «Азовом»**, а также занималась финансовой поддержкой РДК** за рубежом и вербовкой новых членов после возвращения в страну.

Ранее следствие установило вменяемость Полины Костиковой*, проходящей по делу об участии в террористической организации. Детали проведённой экспертизы не разглашаются, однако повторная стационарная проверка не была назначена. Можно предположить, что специалисты пришли к выводу о вменяемости обвиняемой.

*Включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории России.

