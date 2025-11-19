Задержанный на Кубани священник-вербовщик РДК* состоял в секте

Лишённый сана священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и деятельности «РДК»*, принадлежит к секте, не связанной с православной верой. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Судя по всему, это никому не известная секта, разумеется, к православию не имеющая никакого отношения», – сказал Кипшидзе.

Он также отметил, что, к сожалению, для отпадающих от Церкви служителей вполне закономерно становится обращение к экстремистским действиям.

«Неудивительно, что всевозможные расстриги, лжесвященники идут по пути терроризма и экстремизма. Вполне ожидаемое личностное развитие, как и в случае с тем, кто был задержан российскими спецслужбами», – заключил Кипшидзе.

Напомним, что УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, который вербовал жителей Кубани для участия в диверсиях под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения. Задержанным оказался священником, лишённым сана десять лет назад. Мужчина признал свою вину и выразил раскаяние.

