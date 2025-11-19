Появилось видео задержания изгнанного из епархии священника за вербовку жителей Кубани в РДК*

В Новороссийске сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали изгнанного из епархии священнослужителя, которого подозревают в вербовке жителей Кубани в «РДК»* для участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах украинских сил. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Видео © ФСБ России

Задержанный ранее служил иереем Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери, но около десяти лет назад был исключён из Новороссийской епархии РПЦ за выраженные проукраинские взгляды. После начала СВО он установил контакт с представителями проукраинских радикальных структур и начал вербовать прихожан в диверсионно-разведывательную группу для проведения подрывных акций на территории России.

УФСБ также выяснило, что задержанный открыто высказывал сепаратистские идеи и призывал к отделению Краснодарского края от РФ якобы для вступления в ЕС и НАТО. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Сейчас проверяются его возможные связи с движением «Малиновый клин — Независимая Кубань»*.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.