19 ноября, 08:25

Священник задержан за вербовку жителей Кубани в «РДК»* и склонение к терактам

Обложка © ФСБ РФ

В Новороссийске силовики задержали гражданина РФ, который занимался вербовкой жителей Кубани и склонял их к совершению диверсий. Мужчина десять лет назад был лишён сана священника, но создал за это время своё тайное «религиозное сообщество». Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Задержание. Видео © ФСБ России

«УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию проукраинской террористической организации предпринимал попытки создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп с целью совершения террористических актов», — сказано в тексте.

Подозреваемый заманивал сограждан в «РДК»*, чтобы привлечь их к исполнению терактов в поддержку Украины. Бывший священник разделял идеи сепаратизма, вступил в состав террористической организации, вёл в Сети паблики и призывал к «выходу Краснодарского края из состава Российской Федерации для вступления в Европейский союз и НАТО». Возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК России («участие в деятельности террористической организации»).

Путин подписал закон о пожизненном сроке за склонение подростков к диверсиям
Ранее Life.ru показал кадры задержания бывшего священника в Новороссийске. Также в его доме были проведены обыски. Изъяты запрещённая литература и мобильные устройства, в самих комнатах валялся мусор и горы неизвестных препаратов.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Татьяна Миссуми
