Второй Западный окружной военный суд приговорил 20-летнего жителя Иркутской области Ивана Бордова к 15 годам лишения свободы за попытку вступить в подразделение «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*.

По данным суда, в 2024 году Бордов решил присоединиться к РДК*. Для этого он намеревался незаконно пересечь российскую границу и сдаться украинским военнослужащим, рассчитывая после этого попасть к командованию корпуса и получить должность в разведывательном подразделении.

В ноябре 2025 года молодой человек приехал в Белгород, затем отправился в Шебекино и проследовал в сторону границы. Его задержала военная полиция, однако он не раскрыл истинную цель поездки и после проверки был отпущен.

29 ноября Бордов вновь направился пешком к государственной границе, но завершить задуманное не смог. В тот же день его задержали сотрудники полиции в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на государственную измену, участии в деятельности террористической организации и незаконном пересечении государственной границы. Бордов полностью признал вину и раскаялся.

Суд путём частичного сложения наказаний назначил ему 15 лет лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на один год.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал Максима Панина, которого обвиняют в участии в террористической организации и в боевых действиях на стороне Украины. С 13 июня 2023 года по 20 июня 2026 года Панин пребывал на Украине и был вовлечён в действия вооружённой группировки «Свобода России»*.

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