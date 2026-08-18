Жителя Мурома приговорили к 16 годам за съёмку авто с символикой Z и V для ВСУ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы уроженца Мурома, которого обвинили в передаче украинской стороне сведений об автомобилях российских граждан с символикой Z и V. Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, мужчина, работавший водителем-экспедитором, фотографировал такие автомобили. Всего он зафиксировал на камеру более 40 машин, а полученные сведения, согласно материалам дела, использовались в интересах украинской армии.

Кроме того, ему вменили участие в деятельности запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»*. Действия обвиняемого квалифицировали по статьям о государственной измене и вовлечённости в террористическую группу.

Суд назначил ему 16 лет лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также обвиняемому назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее тринадцать лет в колонии строгого режима получил житель Ивано-Франковска с российским гражданством. Свердловский областной суд признал Ивана Столбова виновным в государственной измене из-за переводов в пользу украинской организации.

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