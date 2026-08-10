Жителю КЧР дали пожизненное за передачу данных о сотрудниках ФСИН террористам

Жителя Карачаево-Черкесии приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену и участие в террористической организации. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

По версии следствия, 35-летний уроженец Усть-Джегуты в 2024 году вступил в организацию, оказывающую содействие ВСУ. В тот момент мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении Ставропольского края.

В июне того же года он собрал и передал кураторам сведения о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, а также о заключённых, желавших участвовать в боевых действиях на стороне России. Правоохранители пресекли его деятельность.

На заседании подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему пожизненный срок: первые шесть лет он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В июле жителя Пензенской области обвинили в том, что он передал Минобороны Украины информацию о последствиях атаки БПЛА на местное предприятие. Мужчина, по данным ФСБ, сам вышел на связь с украинской стороной через мессенджер.