Украинские спецслужбы вербуют россиянок с дефицитом внимания, заявил генерал ФСБ

Украинские спецслужбы целенаправленно вербуют россиянок с дефицитом внимания, используя обещания совместного будущего. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, первый шаг к вербовке — создание атмосферы доверия через разговоры. Особенно уязвимы женщины, которым не хватает общения. Такой метод, напомнил он, уже использовался при подготовке преступлений против Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Эксперт предупредил, что активность украинских спецслужб будет только расти. В их приоритете — количество завербованных, потому что чем больше людей вовлечены, тем выше риск терактов. На контакт идут прежде всего те, кто испытывает эмоциональный голод, передаёт kp.ru слова Михайлова.

Ранее стало известно о предотвращении попытки теракта в Москве, целью которого должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны. В рамках оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку России, которую следствие считает участницей подготовки преступления. Девушка была завербована украинскими спецслужбами и действовала по указанию иностранного координатора.