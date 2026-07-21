ФСБ: Пензенца будут судить за госизмену и передачу данных Минобороны Украины

Житель Пензенской области оказался в центре уголовного разбирательства по статье о государственной измене. По данным ФСБ, мужчина самостоятельно связался с министерством обороны Украины и передал сведения о последствиях удара украинских беспилотников по предприятию в Пензе.

Региональное управление ФСБ уточнило, что подозреваемый инициировал контакт через мессенджер Telegram, предоставив противнику подробности атаки. В отношении мужчины 1987 года рождения возбуждено дело по статье 275 УК РФ, следствие продолжает выяснять, были ли у него другие эпизоды сотрудничества с иностранными структурами.

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух россиянок в Крыму, действовавших в интересах Украины. Одна из женщин организовала тайник с деталями самодельной бомбы, с помощью которой в 2024 году был повреждён автомобиль военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. Другая фигурантка занималась финансированием украинской армии.