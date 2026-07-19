Суд в Москве арестовал россиянина, обвиняемого в госизмене

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу россиянина по фамилии Кравчук, обвиняемого в государственной измене. Что именно вменяют мужчине, не уточняется. Информация о деле появилась в электронной картотеке инстанции.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кравчука М. удовлетворено», — говорится в сообщении. Подсудимый обжаловал это решение.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиянок, работавших в интересах Киева. Одна из них оборудовала на полуострове тайник с компонтентами самодельной бомбы, с помощью которой в 2024 году в Севастополе подорвали автомобиль военнослужащего Черноморского флота. Вторая фигурантка финансировала армию противника.