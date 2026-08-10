Россиянина приговорили к 13 годам за финансирование ВСУ

Тринадцать лет в колонии строгого режима проведёт житель Ивано-Франковска с российским гражданством. Свердловский областной суд признал Ивана Столбова виновным в государственной измене из-за переводов в пользу украинской организации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Финансовые операции, как следует из материалов дела, проводились Столбовым самостоятельно. Всего правоохранители установили 11 таких переводов. Их совокупный объём составил примерно 5,4 тыс. рублей в пересчёте на российскую валюту. Получатель, согласно данным суда, был связан с украинской стороной.

Впоследствии перечисленные средства использовали для приобретения различного имущества для ВСУ. Речь шла о предметах тактической медицины, экипировке, боеприпасах, средствах поражения и военных автомобилях. Обвинение рассматривалось по статье 275 УК РФ о государственной измене. По итогам разбирательства суд вынес обвинительный приговор.

Основным наказанием стали 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно мужчине назначили год ограничения свободы и штраф в размере 300 тыс. рублей. Задержание Столбова состоялось в 2025 году в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. В город он приехал, чтобы навестить мать.

Ранее жителя Нижнего Тагила Илью Пылаева отправили под стражу по делу о финансировании террористической организации. Мужчине вменяют содействие террористической деятельности посредством денежных переводов. подозреваемый использовал мессенджер для отправки средств через платные реакции — так называемые «звёзды». Деньги перечислялись под публикациями человека, которого следствие связывает с террористической деятельностью.