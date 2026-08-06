Главного мормона Ленобласти задержали за финансирование ФБК*

В Выборге Ленинградской области задержан руководитель местной религиозной ячейки мормонов. Силовики считают, что мужчина переводил средства организации «ФБК»*, признанной экстремистской и запрещённой в России.

В Ленобласти задержали главу общины мормонов по делу о финансировании ФБК*. Видео © «Mash на Мойке»

Как сообщает «Mash на Мойке», против мужчины возбуждено уголовное дело. Он является уроженцем Украины с паспортами РФ и Израиля.

Подозреваемый на протяжении нескольких лет руководил старейшей в стране общиной. Она была основана в Выборге ещё в 1990 году.

Сейчас следователи проводят обыски по двум адресам. Осматривают жилье фигуранта и само церковное здание.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. По статье о финансировании экстремистской деятельности ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители также изучают изъятый телефон и документы. Идёт проверка на наличие контактов с иностранными спецслужбами.

Мормоны — это члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, основанной в 1830 году в США Джозефом Смитом. Помимо Библии, они признают Книгу Мормона как священное писание, верят в современных пророков и вечность семейных уз. Известны строгим образом жизни (отказ от алкоголя и табака) и активной миссионерской деятельностью; от многожёнства официально отказались более ста лет назад. Это одна из самых быстрорастущих религиозных организаций в мире.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч россиян могут стать фигурантами дел о финансировании экстремизма за переводы в пользу ФБК*. К 9 тысячам жертвователей, чьи данные утекли через Stripe, добавились ещё 7 тысяч новых спонсоров. Stripe присваивал переводам мерчант-идентификаторы, остававшиеся в банках.

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