29 сентября, 02:06

Число жертв нападения на церковь мормонов в Мичигане достигло четырёх

Церковь мормонов. Обложка © X / Sarcasm Scoop

Число погибших в результате нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк штата Мичиган достигло четырёх. Об этом сообщил глава местной полиции Уильям Ренье.

«Общее число жертв увеличилось до четырёх человек. Как я уже говорил ранее, подозреваемый также мёртв. В итоге у нас пять погибших в результате этого трагического инцидента», — отметил Ренье.

Напомним, 28 сентября вооружённое нападение на религиозное учреждение последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в мичиганском Гранд-Бланке завершилось человеческими жертвами и масштабным возгоранием. На место случившегося оперативно выехали все экстренные службы для ликвидации пожара и оказания помощи нуждающимся. Стрелок был ликвидирован, и сейчас угрозы для местных жителей не существует. Ранее сообщалось, что в результате нападения погибли два человека, а девять — были госпитализированы.

