Число жертв нападения на церковь мормонов в Мичигане достигло четырёх

Число погибших в результате нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк штата Мичиган достигло четырёх. Об этом сообщил глава местной полиции Уильям Ренье.

«Общее число жертв увеличилось до четырёх человек. Как я уже говорил ранее, подозреваемый также мёртв. В итоге у нас пять погибших в результате этого трагического инцидента», — отметил Ренье.