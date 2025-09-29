Интервидение
28 сентября, 22:29

Число жертв стрельбы в церкви в Мичигане возросло до двух

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

В результате стрельбы в церкви мормонов в Мичигане погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщил шериф города Уильям Рейни.

«Ещё один человек умер в местной больнице в результате полученных огнестрельных ранений», — заявил Рейни в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По информации NBC News, преступником оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд. На месте происшествия обнаружены самодельные взрывные устройства. Мужчина был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в церкви города Гранд-Бланк (штат Мичиган) один человек погиб, ещё девять были госпитализированы. Глава полиции сообщил, что 40-летний житель соседнего города Бертон целенаправленно въехал на автомобиле в здание церкви. После этого он покинул машину и открыл огонь по прихожанам. Прибывшие на место стражи порядка ликвидировали вооружённого преступника.

