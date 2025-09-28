Интервидение
28 сентября, 19:14

В результате стрельбы в Мичигане погиб человек, девять госпитализированы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotosbyAndy

В результате стрельбы в церкви города Гранд-Бланк (штат Мичиган) один человек погиб, ещё девять были госпитализированы. Об этом, выступая на пресс-конференции, сообщил глава местного департамента полиции Уильям Ренье.

«Десять жертв стрельбы госпитализированы в местные больницы, включая одного человека, который скончался», — доложил Ренье. Согласно уточнению телеканала Fox 2 Detroit, погибший не являлся подозреваемым.

Глава полиции сообщил, что 40-летний житель соседнего города Бертон целенаправленно въехал на автомобиле в здание церкви. После этого он вышел из машины и открыл огонь по прихожанам. Прибывшие на место стражи порядка ликвидировали вооружённого преступника.

Напомним, сообщения о стрельбе в учреждении последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке поступили дежурным службам примерно в 11:00 по местному времени. В результате нападения в храме начался мощный пожар. По предварительным данным, нападавший был ликвидирован.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

