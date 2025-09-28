Несколько человек пострадали в ходе стрельбы в мормонской церкви в Мичигане

Вооружённое нападение на религиозное учреждение последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в мичиганском Гранд-Бланке завершилось человеческими жертвами и масштабным возгоранием. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в мичиганском Гранд-Бланке горит после стрельбы. Видео © Х / Todd Paron

По предварительным данным, в ходе происшествия пострадало около восьми прихожан. На место случившегося оперативно выехали все экстренные службы для ликвидации пожара и оказания помощи нуждающимся.

Полиция заявила, что стрелок был ликвидирован, и сейчас угрозы для местных жителей не существует. Сообщения о стрельбе поступили дежурным службам примерно в 11:00 по местному времени. По предварительным данным, нападавший был ликвидирован.

