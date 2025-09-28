В Северной Каролине произошла массовая стрельба, погибли три человека

В городе Саутпорт, расположенном в американском штате Северная Каролина, произошла массовая стрельба. О случившемся проинформировали местные власти в соцсетях.

«Поступают сообщения о стрельбе в районе яхт-клуба Саутпорта», — говорится в публикации, размещённой в Facebook*.

Местных жителей призвали не приближаться к данному району и оставаться в своих домах. В случае обнаружения подозрительных действий следует незамедлительно обратиться в специальные службы.

По данным телеканала WECT, в результате происшествия погибли три человека. Ещё восемь были ранены.

