27 сентября, 18:57

В Подмосковье мужчина расстрелял автобус из-за конфликта с водителем

СК завёл дело после стрельбы в автобусе в Подмосковье

Обложка © Life.ru

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета после конфликта с водителем. Об этом проинформировало управление МВД России по городскому округу.

Инцидент произошёл на автостанции, расположенной на улице Курзенкова. После словесной перепалки неизвестный несколько раз выстрелил в сторону транспортного средства, в результате чего было повреждено его стекло. В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Сотрудникам полиции оперативно удалось установить и задержать подозреваемого, которым оказался 39-летний житель столицы. У него был изъят пневматический пистолет, использованный при нападении. Задержанного доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

«Следователем следственного управления УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге автобус въехал в остановку общественного транспорта у станции метро «Купчино». По предварительной информации, водитель транспортного средства забыл задействовать ручной тормоз.

